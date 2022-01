Israël/Coronavirus: près de 72.000 nouveaux cas en 24h, un nouveau record

Le taux de positivité est de 17 %

Le ministère israélien de la Santé a enregistré 71.844 cas de coronavirus en 24h, un nouveau record dû au variant Omicron très contagieux.

Plus de 388.000 malades actifs, dont 541 dans un état grave, et 105 sous respirateurs artificiels ont été recensés.

Selon les estimations, plus de 200.000 nouveaux cas quotidiens seraient actifs.

Le taux de positivité aux tests de dépistage est de 17.07 %.

8.362 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie.

Plus de 4.4 millions de personnes ont reçu les trois doses du vaccin Pfizer et plus de 500.000 les 4 doses.

Selon les experts, le pic de la vague devrait être atteint d'ici la fin de semaine.

La période de quarantaine pour les personnes positives mais asymptomatiques a été ramenée à 5 jours au lieu de 7 pour éviter une paralysie de l'économie.