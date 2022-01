France: les autorités de santé autorisent le traitement antiviral Paxlovid

"On a réservé 500.000 doses en 2022 et les premières livraisons sont attendues dans une semaine"

La Haute autorité de santé (HAS) a donné vendredi son feu vert à l'utilisation de l'antiviral Paxlovid comme traitement curatif contre le Covid 19, dont les premières livraisons sont attendues en France d'ici quelques jours.

Suite à l'avis de l'agence nationale du médicament, la HAS "autorise l'accès précoce au traitement Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) du laboratoire Pfizer pour les adultes atteints de Covid-19 ne nécessitant pas d'oxygénothérapie et à risque élevé d'évolution vers une forme grave de la maladie".

Il s'agit d'un traitement avant tout destiné aux populations à risque (personnes très âgées, immunodéprimées, atteintes de certaines maladies rares...).

"On a réservé 500.000 doses en 2022 et les premières livraisons - quelques milliers de doses - sont attendues dans une semaine", a indiqué jeudi l'entourage du ministre de la Santé Olivier Véran à l'AFP.

En Israël, le médicament Paxlovid a été administré à plusieurs centaines de patients atteints du coronavirus.

Selon de nouvelles données publiées par la caisse de santé israélienne Maccabi, 92% des patients atteints de coronavirus qui ont été traités avec le médicament ont vu leur état considérablement s'améliorer en trois jours.

"Nous recommandons à toute personne qui a contracté le coronavirus et qui est jugée apte au traitement avec ce médicament, de le prendre et de se protéger contre une forme grave pouvant entraîner une hospitalisation et même un décès", a déclaré le chef de la division santé de Maccabi, le Dr Miri Mizrahi Reuveni.