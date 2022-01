Israël/Coronavirus: plus de 100 morts en une semaine

Selon les experts, le pic de la vague actuelle d'Omicron est attendu d'ici la fin de semaine

Plus de 100 personnes atteintes du coronavirus sont décédées la semaine dernière en Israël, selon les données du ministère de la Santé publiées lundi.

Plus de 83.000 nouveaux cas ont été recensés en 24h et le taux de positivité dépasse les 23%, un nouveau record depuis le début de la pandémie.

Selon les experts, le pic de la vague actuelle d'Omicron est attendu d'ici la fin de semaine.

Au total, 8.458 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie.

En outre, plus de 4.3 millions d'Israéliens ont reçu la troisième dose et plus de 500.000 les quatre doses.

Plus de 2 millions d'Israéliens ont été officiellement infectés par le coronavirus depuis son apparition mais selon les scientifiques, plus de trois millions l'auraient en réalité déjà contracté.