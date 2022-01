Israël/Coronavirus: "Le gouvernement Bennett-Lapid a baissé les bras" (B. Netanyahou)

"Nous sommes dans une situation très préoccupante et dangereuse"

Au vu de la situation sanitaire qui se dégrade de jour en jour en Israël depuis plusieurs semaines, l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou, a accusé mardi dans une vidéo, le gouvernement actuel de ne pas avoir géré la pandémie de coronavirus comme il se doit.

"Je me suis rendu à l'hôpital Hadassa de Jérusalem et j'ai rencontré un bon nombre d'experts médicaux, et le constat est sans appel: le gouvernement Bennett-Lapid a baissé les bras", a déclaré Benyamin Netanyahou.

"Notre gouvernement avait placé Israël comme premier pays étant sorti de la pandémie tandis que leur gouvernement l'a propulsé à la première place des pays les plus contaminés au monde," a-t-il poursuivi.

"Malheureusement la situation empire. Le gouvernement a perdu le contrôle du nombre de malades graves, d'hospitalisations, de la situation des enfants et de l'économie du pays. Avec plus de 850 malades dans un état grave, cela entrave les soins pour les patients atteints d'autres maladies et des opérations sont déprogrammées, entraînant des décès inutiles", a-t-il affirmé.

Il a également déclaré qu'hier, un record du nombre de malades hospitalisés pour coronavirus a été atteint, déplorant "une pression constante sur le personnel soignant, qui travaille en sous-effectif car les équipes contaminées sont confinées".

"J'espère que nous n'arriverons pas à un stade critique, mais nous sommes déjà dans une situation très préoccupante et dangereuse", a-t-il mis en garde.

Concernant les enfants contaminés, pour lesquels la quarantaine sera levée dès la fin de semaine, Benyamin Netanyahou juge qu'il s'agit d'une très mauvaise mesure, déclarant qu'"en laissant les enfants se contaminer, malheureusement, une partie d'entre eux souffrira de symptômes graves, nécessitera une hospitalisation, voire aura des symptômes sur le très long terme".

"Les enfants infectés contamineront ensuite tout leur entourage, il s'agit d'un vrai danger. Ce gouvernement s'engage dans cette voie les yeux fermés sans avoir réfléchi à ses décisions", a-t-il ajouté.

Enfin, il a déploré le manque d'aide financière aux secteurs les plus touchés par la crise.

Le Premier ministre Naftali Bennett a réagi sur Twitter, disant: "Netanyahou s'est libéré de ses affaires personnelles et a recommencé à semer l'hystérie et le chaos de toutes ses forces, comme d'habitude. Après trois confinements, 6500 morts,100.000 entreprises fermées, un million de chômeurs et des enfants qui ont appris sur Zoom, les citoyens d'Israël ne le remercient pas. Le gouvernement sous ma direction continuera de diriger le pays avec calme et responsabilité."