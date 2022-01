Israël: "Nous levons le drapeau rouge et recommandons de ne pas annuler la quarantaine des enfants" (président de l'Association des pédiatres)

Des chiffres de contaminations record ont été enregistrés ces derniers jours

Le président israélien de l'Association des pédiatres, membre de l'équipe de la gestion des épidémies, le professeur Tzachi Grossman, a déclaré sur Kan que la quarantaine pour les enfants contaminés par le coronavirus devait être maintenue, alors que le gouvernement prévoit de la lever jeudi, pour ne pas pénaliser le système scolaire.

"Nous levons le drapeau rouge et recommandons de ne pas annuler l'isolement des enfants demain. En quatre jours, nous avons observé un doublement du nombre d'enfants dans un état grave," a-t-il dit.

"Nous commençons peut-être ces deux derniers jours à répéter ce qui a été observé pour l'hospitalisation des enfants au Royaume-Uni. Il n'est pas trop tard pour changer la donne," a-t-il précisé.

Des chiffres de contaminations record ont été enregistrés ces derniers jours, avec plus de 83.000 nouveaux cas par jour et plus de 850 personnes dans un état grave.

L'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou a tiré la sonnette d'alarme mardi soir dans une vidéo, dénonçant l'inaction du gouvernement face au déferlement de la vague Omicron, exhortant le public à se protéger contre le variant.

"En laissant les enfants se contaminer, malheureusement, une partie d'entre eux souffrira de symptômes graves, nécessitera une hospitalisation, voire aura des symptômes sur le très long terme", a déclaré Netanyahou.

"Les enfants infectés contamineront ensuite tout leur entourage, il s'agit d'un vrai danger. Ce gouvernement s'engage dans cette voie les yeux fermés sans avoir réfléchi à ses décisions", a-t-il ajouté.

En outre, mardi soir, il a été signalé pour la première fois que deux membres du personnel médical, dont un médecin spécialisé en traumatologie, sont hospitalisés dans un état très grave et sous respirateurs artificiels. Ils ne sont pas vaccinés contre le Covid-19.

Les autorités sanitaires recommandent à tous les adultes de plus de 18 ans de recevoir la 4e dose de vaccin.