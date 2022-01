Israël/Coronavirus: plus de 76.000 nouveaux cas en 24h, 888 personnes dans un état grave

Le taux de positivité aux tests de dépistage est de 21.%

Le ministère de la Santé a fait état mercredi du premier bilan complet de la pandémie de coronavirus depuis une semaine, enregistrant 76.017 nouveaux cas en 24h.

Plus de 537.000 malades actifs dont 888 dans un état grave et 187 sous respirateurs artificiels ont été recensés.

8.502 personnes sont décédées des suites du coronavirus depuis le début de la pandémie.

Plus de 4.4 millions de personnes ont reçu trois doses de vaccin et plus de 500.000 les 4 doses.

Les autorités sanitaires exhortent la population à recevoir la 4e dose, qui selon plusieurs études, offre une protection suffisante contre les cas graves liés à Omicron.

Mardi soir, l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou a pointé du doigt les lacunes du gouvernement actuel dans la gestion de la pandémie, l'accusant d'avoir tout simplement "baissé les bras" à l'arrivée de la vague Omicron.

Le Premier ministre Naftali Bennett s'est défendu, affirmant que son gouvernement gérait la situation "avec calme et responsabilité".

Pour la première fois, deux membres du personnel soignant, non vaccinés, dans un état grave, ont été placés sous respirateurs artificiels.

En outre, la quarantaine pour les enfants contaminés par le coronavirus devrait être levée jeudi, mais plusieurs experts s'y opposent avertissant du danger d'une contamination massive parmi cette tranche d'âge peu vaccinée.