Israël/Coronavirus: plus de 57.000 nouveaux cas en 24h

Le taux de positivité aux tests de dépistage a atteint un record de 25%

Le ministère israélien de la Santé a fait état du bilan de la pandémie de coronavirus dans le pays, enregistrant 57.539 nouveaux cas en 24h.

Plus de 485.000 malades actifs dont 941 dans un état grave et 227 sous respirateurs artificiels ont été recensés.

Le taux de positivité aux tests de dépistage a atteint un record de 25%.

Plus de 4.4 millions de personnes ont reçu les trois doses de vaccin et plus de 625.000 les 4 doses.

En outre, 8.599 personnes sont décédées de la maladie depuis l'apparition de la pandémie.

Selon les experts, le pic de la vague Omicron a été atteint, mais le nombre de personnes dans un état grave pourrait continuer d'augmenter.

Les autorités sanitaires exhortent la population à éviter les rassemblements inutiles et à maintenir les gestes barrirères dans l'espace public.