Israël/Coronavirus: environ 700 cas du variant BA.2 recensés

"Les hôpitaux ne risquent pas de s'effondrer"

En une semaine, le nombre de personnes infectées par le sous-variant d'Omicron BA.2 a doublé pour atteindre environ 700 cas, a déclaré lundi le coordinateur de la lutte contre le coronavirus, le professeur Salman Zarka.

"La nouvelle souche existe dans d'autres pays, et elle empêche le déclin du variant Omicron", a ajouté le professeur Zarka. "Cependant, que la courbe diminue ou augmente, nous avons tous les moyens pour éviter les formes graves", a-t-il rappelé.

A l'heure actuelle, le pays compte 1.235 cas graves. Plus de 50.000 nouveaux cas ont été rapportés en 24h.

"Les hôpitaux ne risquent pas de s'effondrer. Je surveille la situation et nous ne courrons pas un tel danger," a-t-il affirmé.

"La morbidité est forte dans tout le pays, mais dans certains hôpitaux, le nombre de patients est plus élevé, surtout dans le secteur arabe," a-t-il souligné, précisant que la vaccination est moins répandue dans cette partie de la population.

"Il y a aussi des hôpitaux qui connaissent une charge importante en raison de l'isolement du personnel médical infecté," a-t-il poursuivi.

Israël a toutefois décidé de lever l'obligation de présenter le passeport vert à l'entrée des lieux de loisirs depuis ce lundi. Selon les experts, son utilisation n'a plus réellement de sens au vu de la situation actuelle et peut même faire l'effet inverse, "amenant le public à baisser la garde du fait qu'il se sent en lieu sûr".