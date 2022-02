Israël/Coronavirus: 10% des femmes rapportent des cycles menstruels irréguliers après la 3e dose de vaccin (étude)

Les effets secondaires après la 3e dose sont toutefois plus légers que pour les deux autres doses

Selon une nouvelle étude du ministère israélien de la Santé, environ 10% des femmes ont rapporté des menstruations irrégulières après avoir reçu la 3e dose de vaccin contre le coronavirus.

L'étude visait à examiner la prévalence des symptômes développés chez les individus 21 à 30 jours après l'injection de la 3e dose.

Selon les données, les femmes et les jeunes sont plus susceptibles de ressentir des effets secondaires après la dose "booster".

Le symptôme le plus fréquemment signalé est la menstruation irrégulière, 10 % des femmes jusqu'à l'âge de 54 ans ayant participé à l'étude s'en sont plaint.

Le rapport montre cependant que les effets secondaires signalés étaient extrêmement légers et disparaissaient au bout de quelques jours.

Les réactions neurologiques et allergiques se sont avérées beaucoup moins fréquentes qu'avec les deux premières injections, seulement 4 % les ont signalé pour la 3e dose.

A ce jour, plus de 4.4 millions d'Israéliens ont reçu la 3e dose et plus de 670.000 les 4 doses.