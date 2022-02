Israël: des centaines de personnes pourraient décéder du coronavirus dans les semaines à venir (responsables de la Santé)

Plus de 36.000 nouveaux cas ont été rapportés ces dernières 24h

Selon des hauts responsables israéliens de la Santé, des centaines de personnes pourraient décéder du coronavirus dans les semaines à venir.

Depuis début janvier, 1.141 personnes ont perdu la vie suite à une infection au Covid-19, soit 12 % de l'ensemble des décès qui s'élève pour l'heure à 9.399.

D'après une analyse des données, le taux de personnes décédées non vaccinées âgées de 60 ans et plus est 10 fois supérieur au taux de celles qui avaient reçu les injections de vaccin Pfizer.

Par ailleurs, un haut responsable du ministère de la Santé a déclaré jeudi que le déclin de la cinquième vague serait lent et s'étalerait sur plusieurs semaines.

Plus de 326.000 malades actifs dont 1.111 dans un état grave et 264 sous respirateurs artificiels ont été recensés.

Le taux de positivité aux tests de dépistage stagne depuis plusieurs jours à plus de 25%.

En outre, plus de 684.000 personnes ont reçu la 4e dose de vaccin. Les autorités sanitaires exhortent la population âgée et à risque à recevoir cette dose supplémentaire pour éviter les formes graves, tandis que l'immunité décline quelques mois après chaque dose.