Coronavirus: des lésions du nerf vague peuvent expliquer le covid long (étude)

Le covid long peut affecter presque tous les organes du corps

De nombreux symptômes du syndrome "covid long" pourraient être causés par des dommages durables subis par l'un des nerfs les plus importants du corps humain, le nerf vague, lors de l'infection, selon une nouvelle étude.

Le nerf vague est le 10ème nerf crânien et le plus long de notre organisme. Il est notamment sensitif pour le larynx, le pharynx, l'épiglotte et le palais.

Le nerf vague sert de lien principal entre le cerveau et le système digestif, renvoyant des informations sur l'état des organes internes.

En plus d'être crucial pour le système gastro-intestinal car il contrôle le transfert des aliments de la bouche à l'estomac et déplace les aliments dans les intestins, le nerf vague est également responsable de plusieurs autres processus tels que le contrôle du rythme cardiaque, la production de sueur et la réflexe nauséeux, ainsi que certains mouvements musculaires dans la bouche, y compris ceux nécessaires à la parole.

L'étude suggère que le dysfonctionnement du nerf vague après l'infection au covid pourrait être responsable de problèmes de voix persistants, de difficultés à avaler, d'étourdissements, d'une fréquence cardiaque anormalement élevée et d'une pression artérielle basse.

"Dans cette étude pilote, la plupart des patients souffrant de covid long présentant des symptômes de dysfonctionnement du nerf vague avaient une gamme d'altérations significatives de leur nerf vague, y compris un épaississement nerveux, des difficultés à avaler et une altération de la respiration", déclarent les auteurs.

"Nos découvertes indiquent donc que le dysfonctionnement du nerf vague est une caractéristique physiopathologique centrale du covid long", poursuivent-ils.

Le covid long peut affecter presque tous les organes du corps et provoquer des troubles de la santé mentale et du système nerveux.