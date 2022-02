Israël/Coronavirus: plus de 21.000 nouveaux cas en 24h

Le taux de positivité aux tests de dépistage est tombé à 19%

Le ministère israélien de la Santé a fait état jeudi du bilan de la pandémie de coronavirus dans le pays, enregistrant 21.152 nouveaux cas en 24h.

Plus de 173.000 malades actifs dont 886 dans un état grave et 263 sous respirateurs artificiels ont été recensés.

9710 personnes sont décédées des suites de la maladie depuis mars 2020.

Au vu d'un baisse de tous les indicateurs de l'épidémie, le gouvernement doit se réunir ce jeudi pour décider de l'annulation du reste des restrictions au 1er mars prochain.

Le ministère de la Santé recommande de lever l'obligation pour les voyageurs de retour en Israël de présenter un test négatif, de mettre fin à la quarantaine pour les enfants non vaccinés qui voyagent à l'étranger, de permettre aux enfants étrangers non vaccinés de moins de 12 ans de pouvoir rentrer dans le pays et d'annuler le "passport vert" pour tous les événements.