Covid-19: l'OMS recommande la pilule de Merck sous conditions

Elle n'est pas conseillée pour "les jeunes en bonne santé, les enfants, et les femmes enceintes"

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé mercredi la pilule anti-Covid de l'américain Merck (MSD) pour les patients atteints d'un Covid-19 encore léger mais qui présentent un risque élevé d'hospitalisation, notamment les personnes âgées.

Ce traitement, nommé molnupiravir, est un antiviral qui doit être administré rapidement après l'apparition des symptômes, et pris durant cinq jours afin d'empêcher le virus de se répliquer.

Il est recommandé pour "les patients atteints de Covid-19 non sévère qui présentent le risque le plus élevé d'hospitalisation", a déclaré mercredi un groupe d’experts internationaux de l'OMS composé d'experts internationaux dans le British Medical Journal (BMJ).

Ces patients présentant un risque d'hospitalisation sont les non-vaccinés, les personnes âgées, les immunodéprimés ou les personnes qui souffrent de maladies chroniques.

En revanche, "les patients jeunes et en bonne santé, y compris les enfants, et les femmes enceintes et allaitantes" ne devraient pas prendre le traitement, estime le panel de l'OMS.

Cette recommandation est basée sur de nouvelles données issues de six essais contrôlés randomisés portant sur 4.796 patients, soit le plus grand ensemble de données sur ce médicament jusqu’à présent, détaille l'OMS dans un communiqué.