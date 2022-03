Israël/Coronavirus: la courbe pourrait s'inverser dès la semaine prochaine

La suppression du port du masque prévue au 1er avril sera repoussée

La baisse conséquente de la morbidité liée au coronavirus observée depuis plusieurs semaines dans le pays a nettement ralenti jeudi, rapporte le ministère israélien de la Santé.

6.738 nouveaux cas ont été rapportés en 24h et 332 personnes sont dans un état grave.

Le coefficient d'infection a déjà dépassé 0,9, et s'il continue à augmenter au même rythme dans les jours qui viennent, il pourrait dépasser le 1, ce qui indique une reprise de la propagation de la maladie.

Le Premier ministre Naftali Bennett a tenu mercredi une réunion du cabinet coronavirus avec la participation du ministre de la Santé et des experts sanitaires où il a été décidé que la suppression de l'obligation du port du masque prévue le 1er avril serait reportée après Pessa'h (vers la fin avril).

Les autorités sanitaires exhortent à la prudence face au regain de l'épidémie, appelant les populations fragiles à redoubler de vigilance en cette fête de Pourim propice aux rassemblements familiaux.

Par ailleurs, le ministère de la Santé a informé jeudi que des résidus de poliomyélite ont été trouvés dans les égouts de Modi'in Illit, Beit Shemesh et Tibériade. Deux enfants non vaccinés ont été infectés par le virus et cinq autres cas sont à l'étude.