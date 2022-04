Israël/Coronavirus: le coefficient d'infection retombe en dessous de 1

Aucune restriction n'est prévue pour Pessah

Le ministère israélien de la Santé a fait état dimanche du bilan de la pandémie de coronavirus dans le pays enregistrant plus de 10.000 nouveaux cas en 24h.

Le coefficient d'infection est cependant retombé en dessous de la barre des 1, indiquant que la propagation du virus ralentit.

271 personnes sont dans un état grave dont 101 sous respirateurs artificiels.

En outre, le taux de posititivé aux tests de dépistage est de 18%.

Les autorités sanitaires exhortent les plus de 60 ans et les personnes à risque à se faire vacciner de la 4e dose, à l'approche des fêtes de Pessah propices aux repas en famille et aux rassemblements. Aucune restriction n'est cependant prévue pour la fête de Pessah cette année.

10.517 personnes sont décédées du coronavirus en Israël depuis mars 2020.