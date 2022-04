Covid: la 4e dose de vaccin renforce la protection chez les plus de 60 ans (étude israélienne)

Le nombre de cas graves est 3,5 fois moins élevé parmi les personnes de plus de 60 ans ayant reçu une 4e dose

Une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19 renforce considérablement la protection contre les symptômes graves de la maladie chez les personnes âgées, selon une étude israélienne publiée mardi.

Les tests ont comparé le nombre de cas graves parmi les personnes de plus de 60 ans ayant reçu une quatrième dose de vaccin à celles n'en ayant reçu que trois.

Dans le groupe où un seul rappel a été administré, le nombre de patients manifestant des symptômes graves était 3,5 fois plus élevé quatre semaines après l'administration de la 4e dose dans le second groupe.

Les données étaient basées sur 1,2 million d'Israéliens de plus de 60 ans éligibles à une 4e dose et observés entre le 10 janvier et le 2 mars, lors de la vague d'Omicron.

Les infections confirmées chez les patients ayant reçu le second rappel, avaient presque disparu au bout de huit semaines.

L'étude n'a fourni aucune donnée sur les personnes moins âgées.

Israël a approuvé l'administration de la quatrième dose de vaccin contre le Covid en janvier dernier pour tous les Israéliens âgés de 60 ans et plus, le personnel médical et les personnes immunodéprimées, l'un des premiers pays à adopter cette décision.

Cette injection peut être administrée quatre mois après le rappel.