Covid-19: le comité d'urgence de l'OMS "unanime" pour dire qu'il ne faut pas "baisser la garde" (président)

"La situation est loin d'être terminée"

Le Comité d'urgence de l'OMS sur le Covid-19 a "été unanime" à estimer que ce n'était pas "le moment de baisser la garde", a déclaré mercredi son président, le docteur Didier Houssin.

"La situation est loin d'être terminée concernant la pandémie de Covid-19", a-t-il déclaré lors d'un point presse de l'Organisation mondiale de la santé à Genève.

Le directeur général de l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a donc maintenu l'urgence de santé publique de portée internationale pour le Covid-19, le niveau d'alerte le plus élevé de l'OMS.

"Le constat est que la situation est loin d'être terminée concernant la pandémie de Covid 19, la circulation du virus est toujours très active, la mortalité reste élevée et le virus évolue d'une façon imprévisible", a mis en garde le docteur Houssin, alors que de plus en plus de pays ont levé tout ou partie des restrictions sanitaires mises en place pour maîtriser le virus.

"Ce n'est pas le moment de baisser la garde au contraire et c'est une recommandation extrêmement forte du Comité", a souligné le docteur Houssin, enjoignant aux Etats membres de "revoir leur politique nationale, évaluer leurs actions et se préparer à de nouveaux efforts".