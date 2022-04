Covid-19: seul un patient hospitalisé sur 4 totalement rétabli après un an (étude)

Quelque 2.320 patients ont été examinés 5 mois après leur sortie et 33% d'entre eux l'ont été un an après

Seul environ un patient hospitalisé pour Covid-19 sur quatre était totalement rétabli après un an, indique dimanche une étude britannique, qui précise qu'être une femme ou obèse accroît le risque de conserver des problèmes de santé.

Cette étude, présentée au Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses à Lisbonne et publiée dans The Lancet Respiratory Medicine, a utilisé les données de patients adultes de 39 hôpitaux du National Health Service (NHS) du Royaume-Uni entre le 7 mars 2020 et le 18 avril 2021.

Le rétablissement a été évalué à l'aide de mesures de différents résultats d'examens des patients 5 mois et un an après leur sortie de l'hôpital.

Les chercheurs ont notamment prélevé des échantillons de sang des participants lors de la visite de cinq mois pour analyser la présence de diverses protéines inflammatoires.

Quelque 2.320 patients ont été examinés 5 mois après leur sortie et 33% d'entre eux l'ont été un an après.

Il ressort de l'étude que la proportion d'adultes ayant totalement récupéré n'a pas beaucoup changé entre 5 mois et un an après leur sortie de l'hôpital: elle s'établit à 25,5% pour les patients examinés 5 mois après et à 28,9% pour ceux l'ayant encore été un an après.

Le fait d'être une femme, d'être obèse et d'avoir été sous ventilation à l'hôpital sont tous associés à une probabilité plus faible de se sentir complètement rétabli à un an, souligne aussi l'étude.