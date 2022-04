Coronavirus: 3 enfants sur 4 aux USA ont contracté la maladie

Le variant Omicron est responsable de la propagation spectaculaire du virus chez les enfants

Trois enfants américains sur quatre ont été infectés par le coronavirus, estiment les chercheurs des Centres de la prévention et du contrôle des maladies (CDC), dans un rapport.

Les chercheurs ont examiné des échantillons de sang de plus de 200.000 Américains et ont recherché des anticorps fabriqués à partir d'infections au Covid-19, et non de vaccins.

Ils ont constaté que les signes d'infection passée ont augmenté de façon spectaculaire entre décembre et février, lorsque le variant Omicron très contagieux a fait son apparition aux États-Unis.

L'augmentation la plus frappante concernait les enfants. Le pourcentage de personnes de 17 ans et moins avec des anticorps est passé d'environ 45% en décembre à 75% en février.

Pour les Américains de tous âges, environ 34% présentaient des signes d'infection antérieure en décembre. À peine deux mois plus tard, ils étaient 58 %.

"Je m'attendais à ce que le pourcentage augmente mais pas autant", a déclaré le Dr Kristie Clarke, co-chef d'une équipe du CDC qui suit l'étendue des infections au coronavirus.

Des études ont montré qu'une infection antérieure peut protéger certaines personnes contre une forme grave et l'hospitalisation, mais les responsables du CDC ont souligné que les personnes précédemment infectées devraient toujours recevoir des vaccins anti-covid.