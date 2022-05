En Israël, plus de 6.7 millions de personnes ont reçu au moins une dose du vaccin Pfizer

Le vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus a permis d'éviter près de 700.000 hospitalisations et économisé plus de 70 milliards de dollars (67 milliards d'euros) de coûts sur un an, selon une nouvelle étude publiée dans le Journal of Medical Economics.

Le vaccin a empêché 8,7 millions de cas symptomatiques, 690.000 hospitalisations et plus de 110.000 décès.

De plus, il a permis d'économiser plus de 30 milliards de dollars (28 milliards d'euros) en coûts de soins de santé et plus de 40 milliards de dollars (38 milliards d'euros) en perte de productivité, selon l'étude.

Les données que les chercheurs ont utilisées pour cette étude comprenaient le nombre de personnes qui avaient reçu le vaccin, l'efficacité du vaccin et la probabilité de développer des symptômes et d'être hospitalisé.

"Les analyses montrent que le vaccin Pfizer-BioNTech a eu un impact substantiel sur la santé publique aux États-Unis en 2021, et a eu un effet très significatif sur l'évolution de la pandémie", a déclaré Manuela Di Fusco, chercheuse en économie de la santé.

"Il a été estimé qu'il a empêché des millions de cas, des milliers d'hospitalisations et de décès, et a généré des milliards de valeur économique sociétale aux États-Unis en 2021", a-t-elle poursuivi.

Les résultats "mettent en évidence la possibilité de poursuivre l'adoption généralisée de la vaccination pour prévenir les maladies liées au Covid et générer des avantages pour la société", a ajouté Manuela Di Fusco.

