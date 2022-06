Israël/Coronavirus: la 5e dose de vaccin ne serait pas la solution contre le nouveau variant (Pr Nachman Ash)

"Se faire vacciner tous les six mois est quelque chose d'inhabituel"

Alors qu'Israël connaît une recrudescence des cas de coronavirus depuis quelques jours, le directeur général du ministère de la Santé, le professeur Nachman Ash a déclaré jeudi qu'une cinquième dose de vaccin pour les personnes âgées et à risque n'était pas forcément la solution.

"Puisque le vaccin protège moins contre l'infection du nouveau variant, une recommandation en faveur d'un cinquième vaccin n'est pas juste", a-t-il déclaré.

"Il y a beaucoup de délibérations autour du fait que nous pourrions vacciner la population avec un autre vaccin. Se faire vacciner tous les six mois est quelque chose d'inhabituel", a-t-il ajouté.

Près de 5.000 nouveaux cas en 24h ont été détectés mercredi et les cas graves sont repassés au-dessus de la barre des 100.

Selon lui, si l'augmentation de la morbidité se poursuit, le retour des masques dans les lieux clos sera envisagé. Toutefois, à moins qu'une nouvelle souche dangereuse ne soit identifiée dans le monde, les tests de dépistage à l'aéroport ne reprendront pas.

Hier soir, il a été rapporté que l'efficacité du vaccin contre l'infection par les sous-souches BA4 et BA5 était très faible et bien moindre que contre Omicron, selon une étude menée par l'hôpital Sheba et le Laboratoire central des virus du ministère de la Santé.

Cependant, les chercheurs estiment que trois ou quatre doses protègent toujours contre les cas graves de la maladie.