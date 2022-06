Coronavirus: le vaccin Pfizer pour enfant efficace à 80%, selon Albert Bourla

Le vaccin de Moderna, en deux doses, est autorisé en urgence pour les enfants entre six mois et 5 ans

"Le vaccin pour enfants de Pfizer est efficace à 80% pour prévenir l'infection au coronavirus", a déclaré le PDG de Pfizer, Albert Bourla, rapporte Kan.

Deux ans après le début de la pandémie de coronavirus, Albert Bourla estime que le virus est là pour "longtemps, mais nous pouvons reprendre notre routine grâce aux médicaments et aux vaccins".

La première livraison du vaccin pour enfants est attendue en août dans le pays.

A la mi-juin, l'Agence américaine des médicaments (FDA) a autorisé en urgence les vaccins de Pfizer et de Moderna pour les tout petits, ouvrant la voie à de premières injections désormais quasi-certaines dès la semaine prochaine aux Etats-Unis.

Le vaccin de Moderna, en deux doses, est autorisé en urgence pour les enfants entre six mois et 5 ans. Celui de Pfizer, cette fois en trois doses, l'est pour la tranche d'âge de six mois à 4 ans. Il s'agit de la dernière tranche d'âge n'ayant pas encore reçu cette protection aux Etats-Unis, comme dans de nombreux pays.

En Israël, une 6e vague d'infection est apparue il y a quelques semaines, en raison d'un nouveau variant du virus.

Des milliers de nouveaux cas sont enregistrés chaque jour et le nombre de cas graves est en augmentation.

Les autorités sanitaires évaluent actuellement la possibilité de réimposer le port du masque dans les espaces clos.