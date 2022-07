Covid-19: une startup israélienne développe une plateforme de médicaments pour traiter les variants

"Les scientifiques doivent développer une approche personnalisée pour cibler chaque nouveau virus"

La startup israélienne ViroBlock a annoncé mercredi le développement d'une nouvelle plateforme médicamenteuse qui pourrait être utilisée pour traiter les futurs variants du Covid-19.

La plate-forme génère rapidement des médicaments antiviraux qui ciblent des protéines communes à tous les virus.

Elle pourrait être utilisée pour combattre non seulement les futurs variants de Covid-19, mais aussi la grippe, le virus Zika ou encore l'hépatite B.

La société a été fondée en 2020 par des chercheurs de Yissum, la branche de transfert de technologie de l'Université hébraïque de Jérusalem.

"Actuellement, il n'existe pas de plate-formes efficaces et validées pour générer rapidement des médicaments antiviraux", a déclaré le PDG et fondateur de ViroBlock, le professeur Isaiah (Shy) Arkin, qui enseigne et étudie la chimie biologique à l'Institut Alexander Silberman des sciences de la vie de l'Université hébraïque.

"Les scientifiques doivent développer une approche personnalisée pour cibler chaque nouveau virus, sans pouvoir prédire comment celui-ci développera une résistance. ViroBlock travaille sur un médicament candidat prometteur pour Covid-19 en utilisant une méthode qui peut être dupliquée avec la plupart des autres grands virus", a poursuivi Arkin.

Les candidats-médicaments antiviraux de ViroBlock inhibent deux cibles du virus : la protéine E (enveloppe) et la protéine 3a.

A ce jour, plus de 12.000 cas quotidiens de coronavirus sont recensés en Israël avec 350 personnes dans un état grave. Pour se prémunir du virus, le port du masque dans les espaces clos est recommandé.