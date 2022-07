Israël/Coronavirus: baisse du nombre d'infections et de cas graves (bilan)

D'autres variants devraient apparaître à l'automne

Le ministère israélien de la Santé a fait état vendredi du bilan de la pandémie de coronavirus dans le pays, enregistrant une baisse des infections avec 5.487 nouveaux cas en 24h.

Plus de 70.000 cas actifs dont 332 dans un état grave et 76 sous respirateur artificiel ont été recensés.

Le taux de positivité aux tests de dépistage a lui aussi chuté à 24%, tout comme le coefficient R d'infection qui est passé à 0.8%.

"Les indicateurs sont à la baisse, notamment le nombre de malades graves, après avoir connu un pic à 430. Ce sont des données encourageantes qui nous permettent d'estimer qu'on est au pic ou un peu après, sur la pente descendante de cette 6e vague", a déclaré le Pr Cyril Cohen à i24NEWS.

"En ce qui concerne le nouveau variant BA2.75, nous n'avons pas encore beaucoup d'informations sur sa létalité, mais on estime qu'il est dans la lignée des autres variants Omicron, très contagieux, capable de contaminer les personnes déjà infectées ou vaccinées, mais il ne semblerait pas causer de maladie plus grave", a-t-il poursuivi.

11.209 personnes sont décédées des suites de la maladie depuis mars 2020 dont 18 la semaine dernière.

Alors que les restrictions mises en place pour enrayer la pandémie ont été levées il y a plusieurs mois, l'immunité collective n'a pas été atteinte.

"On peut parler d'endémicité instable à cause des fluctuations. On ne peut pas perdre de vue le fait que lors de cette mini-vague, plusieurs centaines de personnes sont décédées du virus, essentiellement des personnes âgées et vulnérables mais beaucoup de gens ont aussi été infectés. On est en proie à des fluctuations épidémiques gérables au niveau de la société mais cela ne veut pas dire qu'il faut être négligent en ce qui concerne la santé de chacun", a souligné le Pr Cohen.

Selon lui, d'autres variants apparaîtront à l'automne.

"Les essais pour fabriquer un vaccin qui combinerait la souche originelle et la souche Omicron seraient prêts et pourraient être bientôt distribués mais on peut s'interroger sur leur rôle et leur efficacité. En effet, le virus travaille beaucoup plus rapidement que notre capacité à produire des vaccins et ceux-ci ne peuvent pas suffisamment empêcher la transmission mais ils permettent d'éviter les maladies graves", a conclu le Pr Cohen.