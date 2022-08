L'activité humaine a influencé le comportement des oiseaux pendant les confinements (étude)

Les scientifiques ont observé le comportement des oiseaux pendant le printemps 2020

Selon une étude menée par des chercheurs de l'université de Washington aux Etats-Unis, les confinements pendant la pandémie de coronavirus pourraient avoir permis aux oiseaux d'utiliser un plus large éventail d'habitats dans les grandes villes, rapporte le Jerusalem Post.

L'étude publiée jeudi dans la revue Scientific Reports, indique également que la probabilité de trouver des oiseaux dans des zones urbaines développées et dans des espaces verts moins développés est désormais la même.

"Nos résultats suggèrent que certains oiseaux ont pu investir davantage d'espaces dans les villes parce que l'empreinte humaine était plus légère", a déclaré Olivia Sanderfoot, chercheuse à la School of Environmental and Forest Sciences de l'université de Washington.

Les scientifiques qui ont participé à l'étude se sont rendus dans des parcs ou dans leur propre jardin pour observer le comportement des oiseaux pendant environ 10 minutes, au moins une fois par semaine pendant le printemps 2020. Plus de 6.600 relevés ont été analysés auprès de 367 volontaires sur 429 sites de surveillance, précise l'étude.

Dans le Nord-Ouest du Pacifique, les mésanges à tête noire, les grands hérons et les pics épeiches ont fait partie des espèces d'oiseaux présentant les plus forts changements de comportement, parmi les 46 espèces d'oiseaux sur lesquelles les chercheurs se sont penchés.