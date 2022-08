Coronavirus: le médicament paxlovid réduit la mortalité de 80% (étude israélienne)

Plus de 30.000 personnes ont reçu ce médicament en Israël

Une étude menée par la caisse de santé israélienne Clalit révèle le succès du traitement Paxlovid sur les patients, réduisant la mortalité de 81%.

Le Paxlovid permet également de réduire de 73 % les risques d'hospitalisation chez les personnes âgées de 65 ans et plus.

Le médicament a reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence de la Food and Drug Administration (FDA) américaine en décembre 2021.

Il a été autorisé pour les personnes âgées de 12 ans et plus pesant au moins 40 kilos, qui présentent un risque élevé de complications. Il doit être pris dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes.

Publiée dans la revue New England Journal of Medicine, cette étude est l'une des plus complètes publiées à ce jour concernant l'efficacité du Paxlovid.

L'équipe de Clalit, qui s'est intéressée aux patients Covid à risque âgés de plus de 40 ans, a analysé les données sur la prévention des décès et des hospitalisations à l'aide de ses statistiques avancées informatisées.

Jusqu'à présent, plus de 30.000 patients atteints du coronavirus en Israël ont été traités avec ce médicament.