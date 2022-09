Aucune preuve claire que le Covid-19 a été transmis par les chauves-souris (étude israélienne)

"Les chauves-souris sont considérées à tort comme des réservoirs de maladies contagieuses"

Une nouvelle étude de l'Université de Tel Aviv rejette les affirmations selon lesquelles l'origine du coronavirus serait liée aux chauves-souris, comme annoncé au début de la pandémie. Selon l'étude, les chauves-souris ont un système immunitaire très efficace qui leur permet de faire face relativement facilement à des virus considérés comme mortels pour les autres mammifères.

L'équipe de recherche a examiné des dizaines d'articles et d'études de premier plan dans ce domaine, et ses conclusions ont été publiées dans le prestigieux journal iScience.

Les chercheurs expliquent que la mauvaise réputation des chauves-souris est bien connue tant de la communauté scientifique que du grand public, souvent accusées d'être des réservoirs de virus dont le Covid-19, constituant ainsi une menace pour la santé publique.

Dans la présente étude, le Dr Weinberg a cherché à réfuter cette théorie erronée et à montrer que les chauves-souris jouent en réalité un rôle important dans l'extermination des insectes, la replantation des zones déboisées et la pollinisation d'un certain nombre de cultures.

"En général, les chauves-souris sont considérées à tort comme des réservoirs de maladies contagieuses, uniquement parce qu'elles sont sérologiquement positives : en d'autres termes, qu'elles sont en possession d'anticorps, ce qui signifie que les chauves-souris ont survécu à la maladie et ont développé une réponse immunitaire. Néanmoins, dans de nombreux cas, un virus similaire à un agent pathogène humain est susceptible d'être trouvé chez les chauves-souris ; cependant, il n'est pas pathogène pour l'homme et n'est pas suffisant pour utiliser les chauves-souris comme réservoir", a déclaré le Dr Weinberg.

Afin d'examiner la situation globale, les chercheurs ont effectué une méta-analyse et vérifié les résultats pour plus de 100 virus pour lesquels les chauves-souris sont considérées comme des réservoirs potentiels, tels que les virus Ebola, SARS, et le Covid.

"Nous avons constaté que dans un nombre considérable de cas (48%), cette affirmation était basée sur l'incidence des anticorps ou des tests PCR, plutôt que sur l'isolement réel de virus identiques," a-t-il poursuivi.

"L'étude complète que nous avons menée soulève de sérieux doutes quant à la possibilité que les chauves-souris soient à l'origine de l'épidémie de Covid19. Les résultats donnent lieu à la perspective inverse, selon laquelle nous devons étudier en profondeur les capacités immunologiques antivirales des chauves-souris, et obtenir ainsi de nouveaux moyens efficaces de faire face à la lutte de l'humanité contre les maladies contagieuses, le vieillissement et le cancer", a-t-il conclu.