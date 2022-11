Etude israélienne: une personne ayant contracté un Covid long sur 3 ne retrouve pas son état de santé d'avant

Les décideurs politiques "doivent s'attendre à un impact significatif de ce syndrome sur la santé publique"

Selon une nouvelle étude israélienne, un adulte sur trois ayant contracté le Covid-19 ne retrouve pas son état de santé qui prévalait avant l'infection, même plusieurs mois plus tard.

Après la guérison, "environ 34,6 % des participants ont déclaré ne pas avoir retrouvé leur état de santé initial", a indiqué l'étude menée par des chercheurs de la caisse de santé Maccabi, sur la base d'enquêtes menées auprès de 699 patients entre un et six mois après la guérison.

L'étude, dirigée par le Dr Tal Palaton, responsable de la recherche et de l'innovation chez Maccabi, a mis en évidence la prévalence de symptômes tels que des troubles de la mémoire et des douleurs musculaires, et a mis en garde contre les conséquences pour la santé publique d'un Covid long. Les décideurs politiques "doivent s'attendre à un impact significatif de ce syndrome sur la santé publique", a-t-il déclaré.

L'étude a montré que les symptômes étaient beaucoup plus fréquents chez les personnes qui avaient eu le sentiment d'avoir le coronavirus, par rapport à celles qui avaient été asymptomatiques.

Ils étaient par ailleurs plus fréquents chez les femmes infectées que chez les hommes, et chez les personnes en surpoids ou qui fument.

La caisse de santé Maccabi a mené son enquête en septembre 2021, deux mois avant l'arrivée de la souche Omicron en Israël. Cela signifie que les résultats ne reflètent pas les différences possibles entre les personnes ayant contracté la souche Omicron et celles ayant contracté les précédentes.

Néanmoins, l'étude apporte une nouvelle contribution à l'ensemble des rapports mettant en garde contre l'influence d'un Covid long sur la santé et le bien-être.