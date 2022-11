Chine : l'ambassade de France critique la politique du zéro Covid

"La politique chinoise du zéro Covid a des répercussions sur les entreprises françaises présentes en Chine"

L'ambassade de France en Chine a diplomatiquement critiqué la politique zéro Covid du géant asiatique sur un réseau social, un inhabituel message très commenté et salué vendredi par des Chinois excédés par cette politique sanitaire. Malgré plusieurs vaccins à disposition et à rebours du reste du monde, le pays continue d'appliquer de strictes restrictions pour éviter toute contamination et décès.

Cette politique consiste à imposer des confinements dès l'apparition de cas, à placer en quarantaine dans des centres les personnes testées positives et à exiger des tests PCR quasi-quotidiens pour l'accès aux lieux publics. Mais cette stratégie, outre la lassitude qu'elle génère désormais chez la population, pour qui les déplacements sont devenus difficiles, pèse lourdement sur l'économie.

HECTOR RETAMAL / AFP Un chinois enlève son équipement de protection pendant un confinement Covid à Shanghai, en Chine

"La politique chinoise du zéro Covid dynamique a des répercussions sur les entreprises françaises présentes en Chine", a écrit en chinois l'ambassade de France jeudi soir sur son compte officiel du réseau social Weibo. "Afin de maintenir et de développer le commerce et les investissements bilatéraux entre la Chine et la France, un environnement commercial transparent, prévisible et équitable est indispensable", souligne-telle.

GREG BAKER (AFP) Drapeau de la République populaire de Chine

L’ambassade cite dans son message un communiqué de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) France Chine, laquelle estime que ces mesures "n'ont pas répondu aux attentes" et exhorte Pékin à "éliminer les restrictions inutiles et excessives". Le message de l'ambassade, "aimé" plus de 85.000 fois sur Weibo, a généré près de 10.000 commentaires, la grande majorité positifs. "Merci à la France de parler au nom des Chinois", écrit un utilisateur. "C'est vraiment le pays de la révolution", estime un autre, reconnaissant. Des commentaires négatifs ont également été postés.

Les ambassades occidentales en Chine adoptent généralement un ton très diplomatique. Mais certaines publient parfois des messages moins consensuels vis-à-vis des autorités, notamment en soutien à la cause des minorités sexuelles ou aux droits de l'homme.