Covid-19 : l'hésitation vaccinale cause des effets secondaires

16% des effets secondaires d'un vaccin s'expliquent par une hésitation vaccinale

L’hésitation vaccinale pourrait prédire les effets secondaires d’une future dose de vaccin. Cette hypothèse se nomme effet nocebo, c'est-à-dire des effets secondaires dus à des facteurs psychologiques plutôt qu'à un élément actif du traitement. Dans une nouvelle étude menée par le professeur Yaakov Hoffman, du département interdisciplinaire des sciences sociales de l'université Bar-Ilan en association avec des scientifiques de l’université d’Ariel et publiée dans la revue Scientific Reports, cette question a été examinée chez 750 adultes. Les chercheurs ont vérifié si les effets secondaires de la première vague prédisent l'hésitation de la deuxième vague ou si l'hésitation de la première vague prédit les effets secondaires de la deuxième vague.

Les résultats ont montré que seule la dernière hypothèse était vraie. En effet, seule une hésitation antérieure à l'égard de la deuxième dose de COVID-19 permettait de prédire les effets secondaires nocebo ultérieurs après la vaccination de rappel. Pour mettre cela en perspective, jusqu'à 16% des effets secondaires d'un vaccin s'expliquent par une hésitation vaccinale antérieure. Des analyses supplémentaires ont révélé que les résultats étaient valables au-delà des effets secondaires spécifiques et des éléments d'hésitation à l'égard du vaccin.

Courtesy Prof. Ben-Ezra Le professeur Menachem Ben-Ezra de l'université Ariel

Au-delà de l'importance théorique de la démonstration d'un effet de l'esprit sur la matière, ces données sont nouvelles sur d'autres aspects, comme l'effet nocebo chez les personnes vaccinées ou la différence d’efficacité des messages de santé publique entre les personnes vaccinées et non vaccinées. "Des messages de santé publique différenciés sont donc nécessaires", explique le professeur Menachem Ben-Ezra, de l'université Ariel. Ce type de message devrait indiquer que les effets secondaires peuvent être dus à d’autres facteurs que le traitement lui-même. Cela devrait contribuer à réduire l'effet nocebo et, par conséquent, les effets secondaires de la vaccination.

