Israël/Covid-19 : Yaïr Lapid a tenu une réunion d’évaluation de la situation sanitaire

Israël dans une excellente phase de préparation face à un risque d'épidémie

Le Premier ministre Yaïr Lapid a tenu ce jeudi une réunion d’évaluation de la situation actuelle, et le danger de propagation de la grippe et du Covid-19 avec le début de la saison hivernale. Au cours de la réunion, le professeur Zarka a donné un aperçu de l'état de préparation du système de santé pour faire face à une morbidité combinée de la grippe et du Covid.

Le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, a exprimé sa gratitude aux professionnels de santé et a souligné qu'avec leur aide, le gouvernement sortant a traversé deux vagues et demie de Covid en réussissant à préserver au maximum la santé publique et à maintenir une vie normale et une économie en bonne santé. Horowitz a également noté que la préparation du système de soins de santé pour l'hiver est en cours et qu'elle se fait de manière professionnelle et minutieuse.

"Les évaluations du gouvernement concluent que nous sommes actuellement dans une excellente phase de préparation face à un risque d'épidémie. Cependant, le coronavirus fait toujours partie de la réalité du monde et d’Israël. Il est donc important de continuer à se concentrer sur la population à risque, avec des informations régulières et la poursuite des tests de dépistage et des vaccinations", a déclaré Yaïr Lapid à la fin des débats.