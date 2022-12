Israël : les hospitalisations causées par des virus respiratoires ont fait un bond de 31 % en une semaine

Depuis le début du mois d'octobre, 696 personnes ont été hospitalisées à cause du VRS

Un trio de virus est en train de se développer, amenant certains experts à mettre en garde contre une triple épidémie de Covid-19, de grippe et du virus respiratoire syncytial (VRS), beaucoup moins connu. Le ministère de la santé a indiqué jeudi qu'au cours de la semaine dernière, le nombre de patients hospitalisés pour un VRS a fait un bond de 31 %. Depuis le début du mois d'octobre, 696 personnes ont été hospitalisées à cause du VRS, dont 229 la semaine dernière.

Habituellement, les hôpitaux peuvent facilement gérer le flux de cas graves de VRS, cependant, on observe actuellement une hausse soudaine, qui arrive au moment où les hôpitaux doivent également faire face à deux autres maladies respiratoires majeures, le Covid et la grippe. On ne sait pas exactement pourquoi le VRS connaît un pic aujourd'hui, alors qu'il était en baisse au plus fort de la pandémie de Covid. Certains médecins estiment toutefois que le port du masque a baissé notre exposition aux virus, baissant par là notre niveau d'immunité.

La science soutient la théorie selon laquelle les masques ont pu tenir le VRS à distance qui se propage de la même manière que le Covid. Au moment où les symptômes apparaissent, les personnes peuvent être contagieuses depuis un ou deux jours. Elles restent normalement contagieuses pendant trois à huit jours, voire plus longtemps dans certains cas.

L'Organisation mondiale de la santé et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies viennent également de souligner la menace du VRS aux côtés du Covid et de la grippe.