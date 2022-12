Mondial au Qatar : l’agence de santé britannique met en garde contre la grippe cameline

Le MERS est un virus respiratoire de la famille des coronavirus découvert il y a dix ans en Arabie saoudite

L’agence de santé britannique a appelé dimanche les médecins à faire attention aux personnes souffrant de fièvre et de difficultés respiratoires, après que des signes de grippe mortelle ont été détectés chez trois supporters revenus du Mondial au Qatar. Ils craignent en effet une épidémie de grippe cameline ou syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS).

"Le MERS est un virus respiratoire de la famille des coronavirus qui a été découvert il y a une dizaine d'années en Arabie saoudite. Contrairement aux coronavirus que nous connaissons, il est principalement transmis à l’homme par les chameaux", explique le Dr Shirli Shapira, responsable des maladies infectieuses au sein de la caisse de santé Maccabi.

Karim Jaafar/AFP Illustration - Chameaux au Qatar

La maladie peut varier de l’asymptomatie à une pneumonie sévère pouvant être mortelle. "Les symptômes courants sont la fièvre, les douleurs musculaires, la toux et l'essoufflement. Il existe un risque de détérioration respiratoire rapide nécessitant un apport en oxygène ou une assistance respiratoire, pouvant entrainer la mort", indique Shirli Shapira.

En ce qui concerne les méthodes de prévention, le Dr Shapira explique que, tout comme pour le SARS COV-2, l'utilisation de masques et l'hygiène des mains sont primordiales. Mais il faut aussi éviter le contact avec les animaux et leurs sécrétions, en particulier les chameaux, qui sont les plus susceptible de transmettre le virus.