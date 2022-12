USA : le décès de 3 544 personnes attribué au covid long (étude)

Le covid long peut apparaître chez les personnes qui ont souffert tant d'infections légères que graves au coronavirus

Le covid long est responsable du décès de 3 544 personnes aux États-Unis, selon une étude gouvernementale. Les décès dus à ce syndrome ont atteint un pic en février et étaient plus fréquents chez les hommes que chez les femmes, selon une analyse des certificats de décès au 7 octobre effectuée par la division des statistiques de l'état civil des Centers for Disease Control and Prevention.

Près de huit de ces décès sur 10 concernaient des personnes de couleur blanche. Les afro-américains constituant le deuxième groupe le plus touché avec environ 10 % du total. L'infection au Covid-19 elle-même a tué plus d'un million de personnes aux États-Unis, selon le CDC.

Entraînant des troubles du système immunitaire, des problèmes cardiaques et cérébraux, entre autres, le covid long n'a jusqu'à présent pas de traitement approuvé et a affecté jusqu'à 23 millions de personnes aux États-Unis à des niveaux de gravité variables. Alors que les chercheurs de l'université de Harvard ont estimé que la maladie pourrait coûter 3,7 milliards de dollars, l'estimation du CDC est la première concernant les décès survenus à ce jour. De nombreux établissements universitaires et organismes de recherche étudient la maladie pour trouver les meilleurs moyens de prévention et de traitement, car elle reste encore un mystère.

Bien que certaines données indiquent que le covid long est moins fréquent chez les personnes qui ont été vaccinées, la maladie peut apparaître chez les personnes qui ont souffert tant d'infections légères que graves au coronavirus.

La grande majorité des décès dus au covid long sont survenus chez des personnes âgées, dont environ les trois quarts chez des personnes de 65 ans et plus. Il n'existe pas de test de diagnostic pour le COVID-19 long, car sa cause n'est pas encore bien comprise.