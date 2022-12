France/Covid : les autorités sanitaires recommandent la vaccination des bébés à risque

La HAS "recommande d'élargir dès aujourd'hui la vaccination contre la Covid-19 aux enfants à risque âgés de 6 mois à 4 ans révolus"

Pour la première fois en France, des bébés pourront être vaccinés contre le Covid. Les autorités sanitaires recommandent désormais le vaccin Pfizer/BioNTech à certains enfants de plus de six mois mais, contrairement aux Etats-Unis, pas à l'ensemble d'entre eux.

La Haute autorité de santé (HAS) "recommande d'élargir dès aujourd'hui la vaccination contre la Covid-19 aux enfants âgés de 6 mois à 4 ans révolus à risque de forme grave de la maladie et de décès", a-t-elle annoncé lundi. C'est la première fois qu'un vaccin anti-Covid est approuvé en France pour les bébés. Les avis de la HAS sont théoriquement consultatifs, mais le ministère de la Santé les suit presque systématiquement.

La recommandation des autorités sanitaires françaises est toutefois beaucoup plus resserrée que l'avis donné par leurs homologues européennes voici quelques semaines. Celles-ci avaient recommandé le vaccin de Pfizer/BioNTech pour l'ensemble des bébés de six mois à quatre ans, jugeant que les bénéfices l'emportaient sur les risques. Elles avaient également recommandé un autre vaccin, celui de Moderna, pour l'ensemble des bébés de six mois à cinq ans.