France/Covid-19 : les contaminations en baisse à l’approche des fêtes, les hospitalisations toujours élevées

Le Covars appelle à porter le masque au maximum pour éviter d’engorger les hôpitaux, même s'il ne redevient pas obligatoire

Face à la circulation intensive des virus respiratoires en France, notamment la grippe, la bronchiolite, et le Covid-19, le Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars), a émis de nouvelles préconisations dans un avis publié lundi 19 décembre face à la "situation critique à l’hôpital". Le Covars appelle à amplifier le plus rapidement possible les gestes barrières et la vaccination.

Toutefois, la circulation du Covid-19 est en diminution ces derniers jours. En effet, la moyenne des cas quotidiens est passée de plus de 60 000 au 10 décembre, à environ 55 000 cas ces sept derniers jours. Malgré la baisse du nombre des nouvelles contaminations, la tendance est à l’inverse à l’hôpital, puisqu’on recense 24 631 personnes hospitalisées au 19 décembre, dont 1 419 nécessitaient une prise en charge dans des services de soins critiques.

AFP Photo / ALAIN JOCARD Des passants portant le masque à Paris

Le nombre d’hospitalisations continue donc de peser sur le système de santé, qui est également confronté à une épidémie de grippe et à la bronchiolite. Cette dernière est cependant en baisse, mais demeure à des niveaux records depuis 10 ans.

Le Covars appelle donc à porter le masque au maximum, pour éviter d’engorger les hôpitaux. Le port du masque n’en redevient pour autant pas obligatoire, comme l’a confirmé l’immunologue Brigitte Autran, la présidente du Covars. En plus du masque, le Covars appelle également à se faire vacciner contre le Covid et la grippe et à se tester avant de rencontrer des personnes fragiles.