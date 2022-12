Les personnes les plus pauvres sont deux fois plus sujettes au Covid long (étude israélienne)

Les personnes à faible revenu ont commencé la pandémie en moins bonne santé que les autres et ont donc été infectées plus fortement

Une nouvelle étude israélienne menée par des chercheurs de l'université Ben Gourion, en partenariat avec l'université Washington de Saint-Louis et plusieurs autres institutions, affirme que le Covid long touche beaucoup plus les personnes pauvres. L’étude, publiée dans la revue International Journal of Public Health, compare le nombre de symptômes du Covid long entre des personnes remises d'une infection grave et révèle que les plus pauvres présentent en moyenne près de deux fois plus de symptômes que le reste de la population plus aisée.

L’étude menée auprès de 2 200 Israéliens révèle que ceux à faible revenu présentent en moyenne 3,3 symptômes, tandis que les Israéliens à revenu plus élevé en ont en moyenne 1,8. Le Dr Stav Shapira de l'Université des sciences de la santé de l'université Ben Gourion indique que le mode de vie des personnes les plus pauvres et leur environnement fragilisent leur santé, et que cette relation de cause à effet est particulièrement significative en termes de Covid long.

Amos Ben Gershom/GPO Réunion d'évaluation de la situation sanitaire en Israël face au Covid-19, le 8 décembre 2022

Les auteurs de l’étude précisent également que les personnes à faible revenu ont commencé la pandémie en moins bonne santé que les autres et ont donc été infectées plus fortement, ce qui fait qu'elles sont aujourd’hui confrontées à plus de problèmes liés au Covid que le reste de la population.

Ces dernières recherches visent à aider les personnels de santé et les décideurs politiques à comprendre dans quelle mesure les facteurs socio-économiques impactent la santé de la population, afin de leur permettre de planifier dans quels quartiers et communautés déployer des ressources supplémentaires. Les chercheurs estiment enfin que comprendre le Covid long et les facteurs qui le favorisent est une préoccupation de santé publique de plus en plus urgente.