Covid-19 en Chine: près de 250 millions de personnes contaminées en vingt jours

Un demi-million de personnes sont infectées par le coronavirus tous les jours dans la seule ville chinoise de Qingdao

La Chine ne parvient toujours pas à faire battre en retraite le coronavirus qui a connu un fort regain ces dernières semaines. Selon le nouveau comptage de la commission nationale de la santé rapporté par l’agence Bloomberg, 248 millions de Chinois auraient contracté le Covid-19 en 20 jours, soit près de 18% de la population.

37 millions de Chinois ont été contaminés en une seule journée par le Covid cette semaine, selon une estimation des autorités sanitaires en Chine. Les services d’urgences des hôpitaux alors que les autorités ont abandonné la politique de dépistage massif de la population au début du mois. Par ailleurs, un demi-million de personnes sont infectées par le coronavirus tous les jours dans la seule ville chinoise de Qingdao, a rapporté un responsable municipal de la santé, montrant, dans un article rapidement censuré, que les statistiques officielles ne reflètent pas la vague de contaminations inédite que connait le pays.

Début décembre, sur fond d'exaspération grandissante de la population, Pékin a mis fin sans préavis à la plupart des mesures sanitaires strictes de la politique "zéro Covid" qu'elle appliquait scrupuleusement depuis 2020, en supprimant les quarantaines onéreuses et les restrictions de voyage à l'impact considérable sur l'économie chinoise. Depuis, les cas de Covid en Chine explosent et une grande partie des habitants sont livrés à eux-mêmes, au moment où les médicaments contre la fièvre et les autotests font défaut face à une demande exponentielle.

Hector RETAMAL / AFP Des personnes attendent des soins médicaux à la clinique des fièvres de l'hôpital Tongren, dans le district de Changning à Shanghai, le 23 décembre 2022.

À travers tout le pays, les villes s'efforcent de faire face à la recrudescence des infections qui ont vidé les rayons des pharmacies et rempli les salles d'hôpital, tout en contribuant à un apparent engorgement des crématoriums. Le gouvernement de la province orientale de Jiangxi a déclaré notamment vendredi dans un message sur les réseaux sociaux que 80% de sa population - soit environ 36 millions de personnes - serait infectée d'ici mars.