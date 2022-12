Covid : explosion des cas en Chine, quelles conséquences pour le monde?

Des conséquences économiques importantes sont attendues, avec l'arrêt de certaines usines et de l'exportation en raison de travailleurs malades

Alors que la Chine fait face à un regain important des contaminations au coronavirus avec 250 millions de personnes infectées en 3 semaines, cela pourrait avoir des conséquences en Europe et sur le reste du monde notamment avec une pénurie de médicaments et un retour potentiel de nombreux nouveaux cas détectés. Depuis plusieurs jours, alors que le pays a levé sa politique très stricte "zéro covid" les hôpitaux sont débordés par l'afflux de malades qui ne cessent de remplir les unités covid. Peu communicatrice sur le nombre de patients décédés, la Chine n'a pour l'heure pas fait état du bilan des morts, presque comme lors des précédentes vagues.

AP Photo/Andy Wong Beijing, Chine

En Europe et en France, l'explosion des cas en Chine pourrait entraîner une pénurie de médicaments car 80% des principes actifs, la matière première pour les médicaments, sont fabriqués en Chine et en Inde. Ensuite, le risque de l'émergence des nouveaux variants se pose, même s'il reste pour l'heure "théorique". En outre, des conséquences économiques sont à prévoir avec l'arrêt de certaines usines et de l'exportation en raison de travailleurs malades.

Par ailleurs, la Chine mettra fin le 8 janvier aux quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays, ont annoncé lundi les autorités sanitaires, ce qui pourrait là encore, faire augmenter le nombre de cas dans le pays et surcharger le système hospitalier déjà mis à rude épreuve. En Chine, plus de 90% de la population ont toutefois reçu un schéma vaccinal complet.