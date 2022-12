Israël : fermeture des stations de tests de dépistage au coronavirus le 18 janvier

1 187 nouveaux cas ont été recensés dans les dernières 24h

Le coordinateur de la lutte contre le coronavirus en Israël, le Pr Salman Zarka a annoncé aux quatre caisses de santé du pays qu'à partir du 18 janvier, les stations de tests de dépistage du pays fermeront et qu'elles auront désormais la responsabilité de faire passer ces tests à ceux qui le souhaitent. Les stations de tests drive-in seront également fermées.

Par ailleurs, dès le 31 janvier, l'isolement des patients atteints de coronavirus ne sera plus nécessaire. La maladie sera en effet considérée comme n'importe quelle maladie virale. Les caisses de santé israéliennes se sont opposées à ces décisions, affirmant qu'elles avaient besoin de plus de temps et de budget pour s'y préparer mais le prochain gouvernement devrait suivre ce plan.

L'épidémie en Israël semble largement maîtrisée cet hiver avec seulement 1 187 nouveaux cas recensés dans les dernières 24h. 155 patients sont dans un état grave et le taux de contamination est de 11.9%. 12 016 personnes sont décédées du coronavirus depuis le début de la pandémie en 2020.