Covid-19 : l'OMS appelle la Chine à partager ses données en temps réel

L'augmentation des cas de covid-19 en Chine pourrait avoir des conséquences mondiales

Face à la montée des cas de coronavirus en Chine, l'OMS a appeler les responsables chinois à partager les données en temps réel afin que les autres pays puissent réagir efficacement. L'OMS a aussi exigé des données sur les vaccinations effectuées et le statut vaccinal, en particulier chez les personnes fragiles et les plus de 60 ans. L'explosion des cas dans le pays fait suite à la levée de la politique "zéro covid". "L'OMS a réitéré l'importance de la vaccination et des rappels pour protéger les personnes à plus haut risque contre les formes graves de la maladie et les décès", a déclaré l'OMS.

"L'OMS a appelé la Chine à renforcer le séquençage viral, le traitement clinique des patients et l'évaluation de l'impact. Elle s'est déclarée prête à fournir un soutien dans ces domaines, ainsi que sur la communication des risques liés à la vaccination afin de dissiper les réticences", a-t-elle ajouté. Les discussions ont eu lieu après que le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exhorté les autorités chinoises à se montrer plus ouvertes sur la situation concernant le Covid.

En Europe et en France, l'explosion des cas en Chine pourrait entraîner une pénurie de médicaments car 80% des principes actifs, la matière première pour les médicaments, sont fabriqués en Chine et en Inde. Ensuite, le risque de l'émergence des nouveaux variants se pose, même s'il reste pour l'heure "théorique". En outre, des conséquences économiques sont à prévoir avec l'arrêt de certaines usines et de l'exportation en raison de travailleurs malades.