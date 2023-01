Covid : le variant "Kraken", extrêmement contagieux, arrive en Israël

Selon le docteur Nadav Sorek, le nouveau variant n'est pas particulièrement dangereux, mais il est extrêmement contagieux

Un variant du coronavirus récemment identifié va probablement se propager bientôt en Israël, a déclaré lundi un haut responsable israélien de la santé. Selon le docteur Nadav Sorek, directeur du laboratoire de microbiologie du centre médical Assuta à Ashdod, la propagation du variant XBB.1.5 de COVID, surnommé le "Kraken", n'est qu'une question de temps.

"La question n'est pas de savoir si, mais quand. Ce nouveau variant qui circule aux États-Unis va arriver en Israël", a déclaré M. Sorek. "Ce qui se passe en Chine et qui commence à se produire maintenant aux États-Unis est la propagation d'un nouveau sous-variant de l'Omicron. C'est un variant qui se propage très rapidement, mais qui provoque des maladies moins graves que les souches Alpha et Delta."

"Nous avons donc un variant qui n'est pas dangereux, mais qui est plus contagieux. Et il crée aussi constamment de nouveaux variants", a mis en garde Nadav Sorek. "Ce n'est pas parce que vous avez été malade il y a quelques mois que vous êtes protégé du nouveau variant. C'est pourquoi nous assistons à des vagues d'infection très intenses qui se succèdent rapidement."

Flash90 Centre de tests de dépistage du Covid-19 à l'aéroport international Ben Gourion près de Tel Aviv le 8 mars 2021

Le docteur Sorek prévoit qu'Israël va connaître une nouvelle vague de contamination, qui sera suivie d'une autre vague quelques semaines, voire quelques mois plus tard. Le sous-variant XBB.1.5 semble maintenant être la souche dominante aux États-Unis, et représente 40,5 % des cas confirmés dans le pays pour la semaine se terminant le 31 décembre, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Dans le Nord-Est, le "Kraken" représentait environ 75 % de tous les cas confirmés. Le XBB.1.5 a d'abord été signalé en Asie, et a entraîné un pic de cas en Chine.