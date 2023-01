Covid-19 : l'égoïsme des hommes célibataires les expose davantage aux contaminations (étude)

"Il faut lutter contre l’isolement des hommes célibataires afin de susciter leur sentiment d’appartenance et leur désir de protéger les autres"

Les hommes célibataires sont les plus exposés aux contaminations par le Covid-19, soulignent des experts français, qui appellent à cibler les campagnes d'information et de prévention en direction de cette population.

Dans une tribune publiée dans le Journal du dimanche, les professeures Sylvie Borau, Hélène Couprie et Astrid Hopfensitz relèvent que selon les études menées depuis le début de la pandémie, les hommes sont deux fois plus nombreux à décéder du Covid que les femmes, et que les célibataires sont 1,5 à 2 fois plus nombreux que les personnes mariées à y succomber. D'où la mise en garde concernant les hommes célibataires.

D'après les études menées par les trois scientifiques dans 67 pays auprès de 46 000 répondants, les hommes célibataires sont ainsi "plus réticents que les hommes mariés, et beaucoup plus réticents que les femmes (y compris célibataires), lorsqu’il s’agit de faire attention, de garder ses distances ou de se laver les mains".

Une attitude indépendante de l'âge de ces hommes ou de leur culture, et qui s'expliquerait par leur moindre attention aux autres. Plus que l'imposition renforcée de mesures sanitaires chez cette population particulière, les signataires de la tribune proposent donc de veiller à lutter contre l’isolement des hommes célibataires afin de susciter leur sentiment d’appartenance et leur désir de protéger les autres.