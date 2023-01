Le vaccin rappel contre l'Omicron réduit l'hospitalisation des plus de 65 ans (étude israélienne)

Le 31 janvier, Israël rétrogradera le Covid au niveau de la grippe saisonnière

Selon des chercheurs israéliens, le rappel du vaccin Covid-19 adapté au variant Omicron, mis au point par Pfizer et BioNTech, a permis de réduire considérablement les hospitalisations chez les patients âgés. Des chercheurs de la caisse de santé Clalit, de l'Université Ben-Gurion du Néguev et du Sapir College ont mené cette étude. Ils ont constaté une réduction de 81 % des hospitalisations chez les personnes âgées de 65 ans et plus qui avaient reçu le rappel par rapport à celles qui n'avaient reçu que deux injections.

L'étude a été menée de fin septembre à mi-décembre sur 622 701 personnes âgées de 65 ans et plus qui étaient éligibles pour le rappel. Parmi elles, 85 314, soit 14 %, l'avaient reçu. "Selon l'étude, six personnes ayant reçu le vaccin bivalent et 297 participants ne l'ayant pas reçu ont été hospitalisés en raison du Covid-19. "Un décès dû au Covid-19 est survenu chez une personne vaccinée avec le rappel et 73 vaccinées seulement deux fois."

En septembre dernier, Israël a reçu de Pfizer des vaccins adaptés à l'Omicron et a entamé sa cinquième campagne de vaccination contre le coronavirus, la priorité étant donnée aux citoyens âgés de 65 ans ou plus et à d'autres groupes à risque, notamment les femmes enceintes, les travailleurs dans le secteur de la santé et les enseignants. Le 31 janvier, Israël rétrogradera le Covid au niveau de la grippe saisonnière et fermera les stations de tests de dépistage. La quarantaine ne sera également plus exigée pour les malades du coronavirus.