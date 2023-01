Le cimetière a cessé d'organiser des cérémonies funéraires et accorde aux proches seulement deux minutes pour dire au revoir au mort avant son incinération

Les salons funéraires en Chine organisent des funérailles les unes après les autres afin de suivre le rythme, selon une enquête publiée mardi par le Washington Post. L’enquête se focalise sur la ville de Chengdu, où vivent entre 15 et 21 millions de personnes. Le gouvernement chinois affirme que seulement 40 personnes sont mortes du Covid dans la région l'année dernière, alors que les images satellite du cimetière local prouvent qu'il est entièrement occupé. Les pompes funèbres de la ville n’offrent à présent plus que des services de crémation.

AP Photo/Andy Wong, File Masked commuters walk in between two subway stations in Beijing, China.

De plus, le cimetière a cessé d'organiser des cérémonies funéraires et accorde aux proches un délai de seulement deux minutes pour dire au revoir au mort avant que son corps ne soit incinéré. Des images, provenant cette fois de la région de Pékin, montrent qu’un parking a été transformé en urgence en cimetière. À Shanghai, un marché noir s'est développé, vendant des files d'attente pour la crémation pour 300 dollars.

L'examen par le Washington Post d'images satellites, de documents postés sur les réseaux sociaux et de témoignages indique que l'estimation chinoise officielle du nombre de cas de Covid est en réalité beaucoup plus élevée, contredisant l'affirmation de Pékin selon laquelle l'épidémie reste sous contrôle.

L’enquête révèle qu’une augmentation spectaculaire de l'activité a été observée dans les salons funéraires à travers le pays par rapport à plusieurs mois auparavant, et à la même période l'an dernier. Le nombre de fourgons mortuaires et les foules de chinois attendant pour incinérer leurs proches en témoignent. Des photographies, de Maxar Technologies, montrent également une augmentation de l'activité dans les salons funéraires dans six villes différentes.