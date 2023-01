Le vaccin bivalent de Pfizer pourrait être lié aux AVC chez les personnes âgées

Ce problème n'a pas été identifié avec le vaccin bivalent de Moderna

Selon des données préliminaires analysées par les autorités sanitaires américaines, le vaccin contre le Covid-19, mise à jour par Pfizer Inc. et son partenaire allemand BioNTech, pourrait être liée à un type d'AVC chez les personnes âgées. Citant l'une des nombreuses bases de données sur la sécurité des vaccins des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), les autorités sanitaires ont déclaré que les personnes âgées de 65 ans et plus étaient plus susceptibles de subir un accident vasculaire cérébral ischémique 21 jours après avoir reçu l'injection bivalente de Pfizer/BioNTech.

L'accident ischémique cérébral, également appelé ischémie cérébrale, est causé par l'obstruction des artères qui transportent le sang vers le cerveau. Ce problème nécessite une enquête plus approfondie et "il est très peu probable qu'il représente un véritable risque clinique", ont toutefois affirmé les autorités.

Pfizer et BioNTech ont déclaré dans un communiqué qu'ils avaient eu connaissance de rapports limités d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques chez des personnes âgées de 65 ans et plus après la vaccination avec le vaccin mis à jour.

"Ni Pfizer et BioNTech, ni les CDC, ni la Food and Drug Administration (FDA) n'ont observé de résultats similaires dans de nombreux autres systèmes de surveillance aux États-Unis et dans le monde, et rien ne permet de conclure que l'accident ischémique cérébral est associé à l'utilisation des vaccins Covid-19 des deux sociétés", ajoute Pfizer.

Ce problème de sécurité n'a pas été identifié avec le vaccin bivalent de Moderna et les CDC et la FDA continuent de recommander que toute personne âgée de 6 mois et plus soit à jour de sa vaccination contre le Covid-19.

