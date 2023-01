Israël/Covid : la vaccination contre le variant Omicron ouverte aux enfants à partir de 5 ans

Ce vaccin, efficace contre les deux souches actuelles d'Omicron, réduit de 68 % les risques d'hospitalisation

Jusqu'alors réservée aux Israéliens de 12 ans et plus, la vaccination contre la souche Omicron du coronavirus est ouverte aux enfants de 5 à 11 ans à partir de ce dimanche. Cette décision a été prise dans un contexte de prévisions pessimistes face à l'augmentation de la morbidité en Chine, au Japon et aux États-Unis. En Israël, le taux de personnes infectées n'est pas clair depuis la suppression des stations de tests.

"La morbidité et la mortalité en Chine continuent de nous inquiéter et nous surveillons de près ce qui se passe dans la région", a indiqué le professeur Salman Zarka, chargé de la lutte contre le Covid-19 en Israël. "Ainsi, à partir d'aujourd'hui, les caisses de santé mettent à disposition un vaccin Pfizer conçu pour les enfants de 5 à 11 ans ainsi qu' un vaccin Moderna adapté à Omicron pour les 18 ans et plus."

Le Pr Zarka a souligné que la vaccination était recommandée pour toute la population, et tout particulièrement pour les enfants souffrant de comorbidités. "Dans le même temps, nous maintenons l'obligation d'effectuer un test PCR pour tous les touristes et travailleurs étrangers arrivant de Chine en Israël, et recommandons de ne pas se rendre dans cette région", a-t-il ajouté.

Plus de 9 millions d'enfants aux Etats-Unis et plus d'un million d'enfants en Europe ont déjà été vaccinés avec la deuxième version du sérum Pfizer adaptée à Omicron. Ce vaccin, efficace contre les deux souches actuelles d'Omicron, réduit de 68 % les risques d'hospitalisation.