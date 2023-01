Covid-19 : l'état d'urgence aux États-Unis prendra fin le 11 mai

La fin de l'état d'urgence conduira à la cessation des subventions fédérales des traitements contre le Covid-19

L'état d'urgence sanitaire que les États-Unis avaient décrété il y a trois ans à l’époque où la pandémie se propageait rapidement dans le pays, prendra fin officiellement le 11 mai prochain, a annoncé la Maison Blanche lundi. Les États-Unis avaient alors émis deux déclarations d'état d'urgence, l’une "nationale" et l’autre de "santé publique".

La fin de l'état d'urgence, décidé sous la présidence de Donald Trump, conduira à la cessation des subventions fédérales des traitements contre le Covid-19, des assurances santé et d'autres aides gouvernementales liées à la pandémie. Il est à noter qu’une partie de ces subventions a déjà été supprimée par le Congrès et que les fonds restants font l'objet de discussions politiques houleuses.

MANDEL NGAN / AFP Le président américain de l'époque, Donald Trump

Des projets de loi visant à mettre fin plus tôt aux statuts d’état d’urgence sont préparés par les républicains qui contrôlent la Chambre des représentants. Ils projettent de mettre fin à l'urgence nationale le 1er mars et à l'urgence de santé publique le 11 avril. Une fin précipitée de l'état d'urgence aurait "des conséquences très importantes sur le système de santé de notre nation et sur les opérations du gouvernement", y compris "du chaos et de l'incertitude dans le système de santé", a pointé la Maison Blanche dans un communiqué. "Les hôpitaux et les maisons de retraite plongeront dans le chaos sans le temps nécessaire pour reconvertir leurs agents et établir un nouveau système de facturation".

La levée de l’état d’urgence aura également un impact sur l’immigration à la frontière américano-mexicaine. En effet, le "Title 42", la règle permettant de refouler les clandestins interceptés à la frontière, n'est légale qu'en raison de l'urgence sanitaire. Une fin précipitée de l’état d’urgence entraînera "un afflux supplémentaire considérable de migrants", soutient la Maison Blanche dans le communiqué. Un laps de temps plus important est nécessaire pour pouvoir contrôler l’immigration, souligne-t-elle.