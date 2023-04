Un nouveau variant du coronavirus en circulation, sous l'observation de l'OMS

Le variant provoquerait de nouveaux symptômes

Un nouveau variant du coronavirus appelé XBB.1.16 semble se propager plus rapidement que les autres variants déjà existants mais ne semble pas causer de maladie grave, selon les premières études. Le variant a attiré l'attention des médias et de l'OMS après avoir apparemment déclenché un pic de cas en Inde ces dernières semaines. Mercredi, il y avait 40 215 cas de coronavirus actifs en Inde, avec 7 830 nouveaux cas enregistrés entre mardi et mercredi.

Une étude publiée par des chercheurs japonais et tchèques a révélé que XBB.1.16 est "robustement résistant à une variété d'anticorps anti-SARS-CoV-2" et semble avoir un plus grand avantage de croissance par rapport à d'autres variants d'Omicron comme XBB.1 et XBB.1.5."

Les chercheurs ont écrit que l'infectivité accrue du variant suggère qu'elle se propagera dans le monde entier dans un proche avenir.

Le Times of India a rapporté plus tôt cette semaine que différents symptômes ont été signalés parmi les cas de coronavirus récemment en Inde, dont une conjonctivite et des yeux collants, qui n'étaient pas présents lors des vagues précédentes du virus.

Lors d'une conférence de presse en mars, le responsable technique de l'OMS sur le COVID-19, le Dr Maria Van Kerkhove, a indiqué que l'OMS surveillait XBB.1.16, ajoutant qu'il avait une mutation supplémentaire dans la protéine de pointe par rapport à XBB.1.5 qui augmente l'infectiosité.

Van Kerkhove a également noté que XBB.1.16 a remplacé les autres variants en circulation en Inde. "C'est à surveiller. Il est en circulation depuis quelques mois." Selon Van Kerkhove, il existe plus de 600 sous-lignées d'Omicron en circulation.