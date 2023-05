Le ministère israélien de la Santé reproche à Elon Musk de diffuser des fake news sur le Covid-19

"Elon, les fake news sont dangereuses", a tweeté le ministère israélien de la Santé

Le ministère israélien de la Santé a accusé Elon Musk sur twitter de diffuser des fake news sur le Covid-19. Ce dernier a répondu à un tweet de Zero Hedge, blog d'extrême droite qui diffuse des théories du complot, qui affirmait que les données israéliennes montraient que "zéro jeune individu en bonne santé n'était mort du COVID-19".

"Elon, ce n'est malheureusement pas ce que montrent toutes les données. Les fake news sont dangereuses. Le ministère israélien de la Santé a été interrogé sur les données relatives aux maladies chroniques et a expliqué ne pas avoir accès aux dossiers cliniques", a tweeté le ministère. "Nous savons, grâce aux cliniciens, que de jeunes personnes en bonne santé sont décédées à cause du COVID et nous espérons que des données à ce sujet seront disponibles dans un avenir proche", a-t-il ajouté.

Twitter a ajouté une note au tweet de Zero Hedge indiquant que le ministère israélien de la Santé "a qualifié cet article de désinformation". Zero Hedge, qui compte 1,6 million d'abonnés sur Twitter, a également publié des articles mettant en doute le vaccin.

Depuis son rachat de Twitter l’année dernière, Elon Musk a interagi avec plusieurs tweets propageant des théories du complot, renforçant leur visibilité. Ses tweets ont attiré l'attention sur des affirmations trompeuses allant de l'attentat perpétré l'année dernière contre le mari de Nancy Pelosi à la récente fusillade au Texas en passant par ses déclarations insultantes sur le milliardaire juif George Soros.